Spektakuläre Bilder und neue Erkenntnisse: Hubble wird 30

Reparaturen

Es folgte eine ebenso originelle wie abenteuerliche Reparaturaktion, in der NASA-Astronauten eine Korrekturoptik einsetzten – Hubble bekam eine Brille und damit nach mehr als drei Jahren seine volle Sehkraft. "Die anfängliche Geschichte des Scheiterns und der Wiederherstellung hat in der Öffentlichkeit einen Nerv getroffen wie keine andere Mission", sagt auch ESA-Forscherin Nota. "Es ist eine Geschichte von erstaunlichem menschlichem Einfallsreichtum, die zu einer Zusammenarbeit über Kontinente hinweg führte, an der verschiedenste Gruppen von Astronomen und Ingenieuren beteiligt waren, um eine Lösung zu finden, die die ursprünglichen Fähigkeiten wiederherstellen konnte."

Die Reparaturmission blieb nicht der einzige Flug zu Hubble. Insgesamt fünf Mal flogen Astronauten zu dem elf Tonnen schweren Observatorium, um es bei spektakulären Manövern auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen, zuletzt 2009. Seit die Space Shuttles der NASA 2011 eingemottet wurden, ist Hubble sich selbst überlassen. Das fliegende Observatorium sollte zwischenzeitlich dem begrenzten Budget zum Opfer fallen, die Mission wurde dann aber doch verlängert - im Moment "open end".

Auch wenn die NASA im nächsten Jahr das nächste große Observatorium ins All bringen will, das " James Webb Space Telescope" (JWST), soll Hubble weiterarbeiten. Die beiden Teleskope ergänzten sich hervorragend, betonte Wiseman. "Hubble ist fantastisch in Form, technisch und wissenschaftlich." Das Observatorium befinde sich derzeit am Gipfel seines wissenschaftlichen Ertrags. Hubbles Mission werde in den 2020er Jahren fortgeführt - "und wenn man optimistisch ist, vielleicht auch darüber hinaus".