James Webb Teleskop: NASA setzt Hubble-Nachfolger zusammen

Das James Webb Teleskop (JWST) der NASA nimmt Gestalt an: die beiden Hälften des Observatoriums wurden nun vereint. Der Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble wurde mithilfe eines Krans an einer Northrop Grumman-Einrichtung in Redondo Beach in Kalifornien mit der zweiten Komponente, bestehend aus einem Raumfahrzeug und einer Sonnenblende, zusammengebaut.