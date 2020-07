Die besten Fotos des Kometen Neowise

Blick nach Nordwesten

Aktuell steht der Schweifstern noch sehr tief am Horizont, um das seltene Ereignis zu sehen, wird derzeit empfohlen „morgens um etwa 4 Uhr den Blick nach Norden zu richten, abends um etwa 22 Uhr nach Nordwesten“, erklärt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA).



Je weiter sich der Komet von der Sonne entfernt, desto schwieriger wird er zu sehen sein - vor allem der Schweif und die Hülle werden dann dunkler. Zwischen 12. und 15. Juli zeigt sich der Komet Neowise auch am nordwestlichen Abendhimmel, allerdings ist es möglich, dass er bis dahin bereits stark verblasst ist. In der Nacht auf Samstag war der Komet allerdings vom Klagenfurter Becken bis zur Steiermark und den Wiener Raum gut zu sehen. Doch auch in vielen anderen Ländern - und aus dem All - ist Neowise gerade zu fotografieren.