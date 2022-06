Merkwürdige Sternenbeben in unserer Milchstraße entdeckt

Die Beben wurden bei Tausenden von Sternen nachgewiesen - auch bei solchen, die nach derzeitigem Wissenstand eigentlich gar keine Sternenbeben haben sollten. "Wir nutzen Sternenbeben, um mehr über ihr Innenleben zu verstehen. Gaia ist eine Goldgrube für die ‚ Asteroseismologie ‘ massereicher Sterne“, sagt Conny Aerts von der KU Leuven in Belgien.

Hier ist eine Auswahl der Sterne der Milchstraße zu sehen. Die Farbe zeigt die Metallizität des Sterns an. Die rötlich gezeigten Sterne enthalten mehr Metalle.

Zugezogene Sterne

So konnte Gaia herausfinden, dass Sterne nahe dem Zentrum unserer Galaxie mehr dieser Metalle enthalten, als weiter außen gelegene. Außerdem konnte das Teleskop so Sterne identifizieren, die aus anderen Galaxien in die Milchstraße "gezogen" sind.

„Diese Vielfalt ist extrem wichtig, denn sie verrät uns die Geschichte der Entstehung unserer Galaxie. Sie offenbart die Migrationsprozesse innerhalb unserer Galaxie und die Akkretion aus externen Galaxien. Dies zeigt auch deutlich, dass unsere Sonne und wir alle Teil eines sich ständig verändernden Systems sind, das durch die Zusammenführung von Sternen und Gas unterschiedlicher Herkunft entstanden ist“, sagt Alejandra Recio-Blanco vom Observatoire de la Côte d'Azur in Frankreich, die Mitglied von des Gaia-Konsortiums ist.