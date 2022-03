ESA-Raumsonde fotografiert James Webb Teleskop

Im Februar ist den Gaia-Verantwortlichen aufgefallen, dass sich das James Webb Teleskop im Sichtfeld der ESA-Raumsonde befindet. Also haben sie versucht, das neue Teleskop mithilfe der Gaia-Instrumente abzulichten, was nicht so einfach sein sollte.

Witzige Unterhaltung auf Twitter

Für den Schnappschuss lieferten sich die Twitter-Accounts der Gaia-Raumsonde und jener des James Webb Teleskops eine witzige Unterhaltung. "Smile", schrieb Gaia an das Teleskop. "Ich verstecke mich hinter meinen Sonnenschild: Ich bin nicht gut in optischen Fotos", antwortete James Webb. "Ich denke, es ist gut geworden!", schrieb Gaia und hängte das Foto an den Twitter-Post an.

Eigentlich sei die ESA-Raumsonde nicht dafür ausgelegt, echte Bilder von Himmelskörpern aufzunehmen, schreibt die ESA in einem Blogpost. "Stattdessen sammelt es sehr genaue Daten über die Positionen, Bewegungen, Entfernungen und Farben von Himmelskörpern. Ein Teil der Instrumente an Bord kann allerdings eine Art von Bildern aufnehmen."