James Webb Teleskop: NASA zeigt neues Bild und Selfie

Das James Webb Teleskop hat einen weiteren Meilenstein hinter sich gebracht. Die 18 einzelnen Segmente des Hauptspiegels wurden in der "Fine Phasing"-Phase synchronisiert. Damit wurde aus den 18 einzelnen Teleskopen ein großes Teleskop.

Getestet wurde das mit einer Aufnahme des Sterns 2MASS J17554042+6551277 (hier in voller Größe). Das Bild wurde mit einem Rotfilter bearbeitet, um die Kontraste deutlicher zu machen. Besonders an diesem Bild im Vergleich zu den vorangegangenen Aufnahmen ist, dass Galaxien und Sterne im Hintergrund auftauchen, die zuvor nicht sichtbar waren. Das liegt daran, dass das NIRCam-Instrument so empfindlich sind.