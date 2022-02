Das ist das erste Bild des James-Webb-Teleskops

Die NASA hat das erste Bild des James-Webb-Teleskops veröffentlicht. Zu sehen ist ein Bildmosaik aus 18 anscheinend zufällig angeordneten Sternenlichtpunkten.

"Was wie ein einfaches Bild eines verschwommenen Sternenlichts aussieht, bildet nun die Grundlage für die Ausrichtung und Fokussierung des Teleskops, damit Webb in diesem Sommer einen noch nie dagewesenen Blick auf das Universum werfen kann. In den nächsten Monaten wird das Team die Spiegelsegmente schrittweise justieren, bis aus den 18 Bildern ein einziger Stern wird"; schreibt die NASA in einer Aussendung.

Es handelt sich also nicht um 18 Sterne, sondern nur um einen, nämlich HD84406, der etwa 260 Lichtjahre entfernt ist. Er befindet sich in der Sternenkonstellation Großer Bär.