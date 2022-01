Weltraumteleskop James Webb erreicht seine Zielposition

Dort pendelt es zwischen der Anziehungskraft der Erde und der Anziehungskraft der Sonne . Dadurch wird es in einer relativ stabilen Position gehalten und benötigt nur wenig Schubkraft seiner Triebwerke, um den Kurs halten zu können. Um auf seinen Orbit einzuschwenken hat das Weltraumteleskop für 5 Minuten seine Triebwerke gezündet, so die US-Weltraumagentur.

30 Tage nachdem das James-Webb-Teleskop mit einer Ariane-5-Rakete der ESA gestartet ist , ist es an seinem Ziel angekommen . Am Montagabend hat es den 1,5 Millionen Kilometer entfernten zweiten Lagrange-Punkt (L2) erreicht, wie die NASA mitteilte .

Die nächsten Schritte

In den kommenden Wochen und Monaten werden die einzelnen Messinstrumente nach und nach in Betrieb genommen, getestet und kalibriert. Die genaue Ausrichtung und Inbetriebnahme des Weltraumteleskops werden in etwa 3 Monaten abgeschlossen sein. Verläuft alles nach Plan, können die ersten Bilder des James-Webb-Teleskops noch im Frühsommer zur Erde gesandt werden.