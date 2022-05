Erstes Bild von Schwarzem Loch im Zentrum der Milchstraße

Auf dem Bild zu sehen ist ein hell leuchtender Ring: der Ereignishorizont . Kurz bevor die Materie ins Schwarze Loch stürzt, ist die Dichte und damit auch die Reibung so groß, dass enorme Hitze entsteht. Die kann das EHT erfassen und wir sehen sie auf dem Foto.

Da Messier 87 größer ist, ist der Ereignishorizont auch breiter. Genauer gesagt, ist es 1.600-mal massiver als Sagittarius A*. Die Materie dort braucht Wochen für einen Orbit, bei Sagittarius A* sind es gerade einmal 4:30 Minuten . Das macht die Beobachtung schwieriger. "Es ist, als würde man versuchen, ein rennendes Kind bei Nacht zu fotografieren", sagte EHT-Forscher José L. Gómez in seiner Erklärung.

Sagittarius A* ist zwar mit 26.670 Lichtjahre deutlich näher an der Erde, als Messier 87 ( 55 Millionen Lichtjahre ). Es war aber deutlich schwieriger zu fotografieren.

Weltweite Zusammenarbeit

Dafür waren 8 Radioteleskope auf 4 Kontinenten nötig. Inzwischen ist die Zahl auf 11 angestiegen, allerdings erst nachdem die 6.000 Terabyte an Daten im April 2017 gesammelt wurden.

Ein kleiner Ausblick darauf, was das EHT-Team noch erreichen will, gab Anton Zensus. Der Forscher war schon 2019 dabei und kündigte an, dass man irgendwann auch ein Video von einem Schwarzen Loch aufnehmen möchte.