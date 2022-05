Sensationelle Entdeckung in der Milchstraße: Unser Ticker zum Nachlesen

Bevor sich jemand beschwert: Natürlich ist es irreführend, wenn man vom Foto eines Schwarzen Lochs spricht, denn das kann man nicht fotografieren. Es ist das "Nichts", oder zumindest kommt es unserem Verständnis davon nahe. Also kann es auch kein Licht abgeben und wir können es nicht sehen.

Auf dem Bild von 2019 sieht man einen „Schatten“ des Schwarzen Lochs, bzw. den Ereignishorizont. Der leuchtende Ring zeigt die Stelle, an der Materie kurz vor Eintritt ins „Nichts“ so dicht beieinander ist, dass ihre Reibung extreme Hitze erzeugt. Diese mehrere Millionen Grad heiße Materie ist das, was wir sehen können.