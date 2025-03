So könnten die Flugzeuge der Zukunft aussehen

Die Airline Delta will besonders innovativ sein. Nun zeigt die Fluglinie, wie die Passagiermaschinen der Zukunft aussehen sollen.

Die Fluglinie Delta hat neue Pläne bekannt gegeben, wie sie künftig Treibstoff und CO2 einsparen will. Zusammen mit dem Start-up JetZero aus Kalifornien will sie auf einen besonders innovativen Flugzeugtyp setzen und damit bis 2050 CO2-neutral werden. Das erklärte die Airline in einem Statement.

In die geplante Passagiermaschine im Blended-Wing-Design sollen bis zu 250 Passagiere passen. Die Maschinen könnten zudem deutlich leiser sein als herkömmliche Flugzeuge, da die Triebwerke oben am Flugzeug platziert werden.

Wird bereits getestet

Ein verkleinertes Modell des Nurflüglers hat bereits im April 2024 die Sicherheitszulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten und wird bereits getestet. JetZero arbeitet unter anderem eng mit der US Air Force und der NASA zusammen. Ein Prototyp in Originalgröße soll bis 2027 realisiert werden.