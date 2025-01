Fluglinie bekommt 4K-Bildschirme und werbefreies YouTube

Delta will seine Passagiere besser unterhalten und ihnen künftig mit KI sagen, was sie für die Reise einpacken sollen.

Delta will u. a. das Entertainment während des Flugs qualitativ auf ein neues Level heben, wie das Unternehmen auch auf seiner Webseite verlautbart hat. Anlass für die Delta-Vorstöße ist der 100. Geburtstag, den die Fluglinie heuer feiert.

So will Bastian in den Flugzeugen etwa 4K-HDR-QLED-Bildschirme einbauen. Dabei arbeitet Delta mit dem Unternehmen Thales Avionics zusammen, das die Passagiermaschinen mit den neuen Bildschirmen ausstatten wird. Erste Maschinen mit dem neuen Onboard-Entertainment-System sollen ab 2026 abheben.

Werbefreies YouTube-Streaming

Anlässlich der Geburtstagsfeierlichkeiten gibt es auch neue Partnerschaften mit Uber und YouTube. Kunden von Deltas SkyMiles-Angebot sollen dank letzterer beim Fliegen in den Genuss von werbefreiem YouTube-Schauen kommen.

Auch bei der Konnektivität soll sich was tun: Dank Bluetooth-Verbindungen in allen Kabinen sollen Passagiere während Flügen mit ihren privaten Geräten auf das Unterhaltungsangebot von Delta zugreifen können. Durch eine Partnerschaft mit dem WLAN-Provider Hughes will Delta außerdem verlässlicheres WLAN zur Verfügung stellen.