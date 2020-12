Das ist die bislang genaueste Karte unserer Galaxie

Das ESA-Weltraumteleskop Gaia hat neue Daten geliefert, um den bisher umfangreichsten Sternenkatalog zu erstellen. Der neue Datensatz enthält dabei Informationen über lichtschwächere Sterne in der Umgebung der Sonne, Gebiete in den Außenbereichen der Milchstraße, Sterne in den Magellanschen Wolken und eine Messung der Beschleunigung unseres Sonnensystems relativ zum Rest des Universums.

Die Gaia-Raumsonde vermisst das Universum seit 2013. Die nun veröffentlichten Daten sind der erste Teil des DR3 (Data Release 3), also der dritten Version des Sternenkatalogs. Die erste Ausgabe, DR1 wurde 2016 veröffentlicht, DR2 kam 2018.