Uni Wien arbeitet an 3D-Himmelskarte Gaia mit

Die Universität Wien beteiligt sich an mehreren Aspekten dieses europäischen Forschungsprojekts, u.a. an einer neuartigen Visualisierung der gewonnenen Daten. Stefan Meingast, Doktorand im Team von João Alves an der Universitätssternwarte, beschäftigt sich damit, wie man einen Katalog, der eine Milliarde Sterne mit je 26 gemessenen Eigenschaften enthalten wird, sinnvoll darstellen kann. "Eine Vielzahl einzelner Schritte sind nötig, um von den – fünf Jahre hindurch – zu sammelnden Rohdaten zur endgültigen Datenbank zu kommen", erläutert Thomas Lebzelter, Astronom an der Universität Wien. Einige Wiener Astronomen waren schon im Vorfeld in die Erarbeitung der Grundlagen für den Gaia-Sternkatalog involviert.

Das 1,5m-Teleskop des Leopold-Figl-Observatoriums für Astrophysik der Universität Wien im Wienerwald wird – als Teil eines weltweiten Teleskop-Netzwerks – die Position des Gaia-Satelliten am Himmel selbst vermessen. Dies ist für die Präzision des Gaia-Sternkatalogs erforderlich. Hinzu kommt eine Beteiligung am Programm "Gaia Sience Alerts": Hier geht es um die rasche Nachbeobachtung von Ereignissen, die der Satellit unerwartet entdeckt, so etwa Supernovae, Sterneruptionen und Gravitationslinseneffekte. "Die Beobachtungen und die Datenverarbeitung werden eine große Herausforderung, da jeden Tag etwa 10 Millionen von Gaia beobachtete Objekte auf Variabilität überprüft werden müssen", so Werner Zeilinger, Astrophysiker der Universität Wien und österreichischer Koordinator der "Follow-up-Beobachtungen".