Altes Windrad aus Österreich wird zum Tiny House

Vattenfall hat eine alte Windanlage aus dem Burgenland in einen Wohnraum verwandelt.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat ein Konzept für Tiny Houses vorgestellt. Dafür werden die ausgedienten Gondeln einer Windkraftanlage in Wohnräume verwandelt.

Der Prototyp ist in Küche, Bad und Wohnbereich aufgeteilt. Er ist als Smarthome angelegt und nutzt eine Wärmepumpe , Photovoltaik und einen Solar-Warmwasserbereiter .

Gondel aus österreichischer Anlage

Für den Prototyp wurde die Gondel einer V80-Anlage verwendet. Das 2-MW-Windrad wurde ursprünglich für den Windpark Gols im Burgenland gebaut. Es war dort 2005 in Betrieb gegangen und lieferte in den knapp 20 Jahren 73 GWh an Strom.

Da weltweit noch Zehntausende dieser Anlagen arbeiten, könnten in den kommenden Jahrzehnten immer mehr solcher Tiny Houses entstehen, sobald die Windräder ausgedient haben. Wie viel ein solches Tiny Haus kosten würde, hat Vattenfall aber nicht kommuniziert.