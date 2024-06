So sorgt ein Kärtner Unternehmen für stabile Blockhäuser

Ein beliebter Baustil in alpinen Gegenden ist das Holzhaus. Das Material riecht gut, ist im besten Falle klimaneutral und verleiht Häusern einen gemütlichen Charme. Oft denkt man dabei an Almhütten, aber eigentlich gibt es Holzhäuser in vielen Formen.

Und auch von der schwächelnden Baukonjunktur blieb der Objekt-Holzbau laut Marktanalyse des Branchenradars bislang unberührt. Deshalb ist der Markt für heimische Unternehmen interessant. Damit diese sich schnell auf neue Trends einstellen können, benötigen KMU die Unterstützung von Forschungseinrichtungen.

Kärntner Dynastie

Das Holzverarbeitungsunternehmen Weinberger aus dem Lavanttal hat das früh erkannt – eigentlich war es der Zeit sogar voraus. Heuer feiert das mittelständische Unternehmen aus Kärnten mit 71 Mitarbeiter bereits seinen 170. Geburtstag. „1854 erwarb mein Ur-Ur-Ur-Opa eine Mühle an der Lavant. Dort beschloss er, Pfosten und Bretter herzustellen. Das war der Beginn unseres Unternehmens“, erklärt Johann Weinberger. Der Fokus des Unternehmens verlagerte sich später vom Sägen zur Verarbeitung von Holz. Seine passgenauen Bauteile nach Maß verkauft das KMU mittlerweile in ganz Europa.

➤ Mehr dazu: Europas größtes 3D-gedrucktes Haus besteht aus 333 Tonnen Beton

Ihr bekanntestes Produkt sind „setzungsfreie Blockhausbohlen“, Bauteile für sogenannte Blockhäuser, die auch den Einbau von größeren Fenstern und Türen erlauben und die Gebäude in puncto Energietechnik höherwertig machen. Wegen ihrer rustikalen Optik wird die Blockbauweise gerne für Chaletbauten verwendet. Aber auch andere Häuser kann man damit bauen. So wurden auch schon moderne Tiny Houses und eine Schule in Neuseeland mit Weinberger-Elementen errichtet.