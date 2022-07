Wer steckt hinter diesen "Primitive Building"-Videos?

Auf YouTube erzielen diese Videos Millionen von Clicks, in denen etwa Dschungelbehausungen mit Pool in Handarbeit gebaut werden.

Die Stichworte, die Interesse wecken sollen, stecken meist allesamt im Titel drin: Primitive, Building, Underground, Swimming Pool, House, Villa. Was in den YouTube-Videos passiert, lässt sich durch die Bank so beschreiben: 2 Männer , die ausschließlich eine kurze Hose tragen, planen auf einer Dschungellichtung ein Bauwerk, heben mit simplen Werkzeugen aus lockerem und dennoch tragfähigem Boden große Gruben aus, festigen und bemalen ihr Bauwerk mit natürlichen Materialien, essen zwischendurch frisch gefangene Tiere, leiten von irgendwoher Wasser in das Konstrukt und erfreuen sich dann an ihrem Werk.

Erfolgreich und mysteriös

Videos von dieser Sorte gibt es mittlerweile hunderte. Sie laufen nach dem immer gleichen Schema ab und haben riesigen Erfolg. Viele haben Aufrufe im dreistelligen Millionenbereich. Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Beiträgen? Warum sind sie so uniform? Wo kommen all diese geschickten und architektonisch begabten Dschungelbewohner her? Und was passiert mit ihren Bauwerken, die angeblich in monatelanger Handarbeit mühevoll kreiert wurden?

Merkwürdigerweise geben viele der asiatisch aussehenden Videomacher ihren Wohnort als USA an, obwohl "United State of America" oder "California City" ein wenig misstrauisch machen. Die tatsächliche Heimat scheint tausende Kilometer entfernt in Südostasien zu liegen. Die Webseite Coconuts Bangkok hat vor 3 Jahren intensive Nachforschungen angestellt und kommt zum Schluss, dass der Großteil der Videos aus Kambodscha stammt. Dort scheint sich eine ganze Videomacher*innenszene gebildet zu haben, die am laufenden Band Inhalte produziert und damit für lokale Verhältnisse vergleichsweise gut verdient.

Ursprung "Primitive Technology"

Als Ursprung der ganzen Bandbreite an "Primitive"-Videos, die man derzeit auf YouTube findet, wird einstimmig John Plant ausgemacht. Der Australier hat vor 7 Jahren begonnen, sich dabei zu filmen, wie er - nur mit kurzer Hose bekleidet - in einem Wald im nördlichen Queensland Werkzeuge, Fallen, Körbe, Öfen und Hütten mit bloßen Händen herstellt. Sein YouTube-Kanal "Primitive Technology" hatte bald eine treue Gefolgschaft. Auf seinem Blog gibt er Anleitungen, wie man seine Konstrukte nachbauen kann.

Der Reiz der Videos liegt laut Expert*innen darin, die Möglichkeit aufzuzeigen, in einer natürlichen, ursprünglichen Umgebung auf sich allein gestellt Dinge herstellen zu können. "Die meisten von uns realisieren, dass sie ohne die kollektive Arbeit von vielen Fremden nicht überleben könnten", zitiert die BBC den Psychologen Art Markman von der University of Texas. "Außerdem leben wir in unsicheren Zeiten. Wenn du Institutionen misstraust, wärst du möglicherweise gerne in der Lage Dinge selbst zu tun."

Dabei zuzusehen, wie John Plant seine Projekte im Wald umsetzt, wecke bei vielen den Wunsch, selbst handwerklich tätig zu werden. Je primitiver der Gegenstand, desto eher erscheine er machbar.