Überschüssige Energie soll ins Löschwasserbecken wandern

Strom selbst erzeugen, Geld sparen und gleichzeitig etwas gegen die Klimakrise unternehmen: Mit dieser Prämisse haben viele Privatpersonen und Unternehmen Photovoltaik- und Windkraftanlagen angeschafft. Diese erneuerbaren Energieerzeuger haben aber ein Problem: Was tun mit dem Stromüberfluss, der bei praller Sonne oder einer steifen Brise entsteht? Akkus sind teuer und durch die aktuelle Lage am Strommarkt zahlt es sich nicht aus, die selbsterzeugte Energie zu verkaufen, indem sie ins österreichische Netz eingespeist wird.

Hier wollen burgenländische Forschende eine Lösung finden. Im Oktober startet das Projekt GRISU-EX, bei dem herausgefunden werden soll, wie Löschwasserbecken als Speicher für überschüssige Energie genutzt werden können.

Ungenutztes Löschwasser

Bis zu 175 Gigawattstunden zusätzliche Wärmeenergie könnten so bereitgestellt werden. Das würde ausreichen, um 12.000 österreichische Durchschnittshaushalte ein Jahr lang zu heizen. „Ein Löschwasserbecken enthält im Schnitt zwischen 400 und 600 Kubikmeter Wasser. Das heißt, dass es in Österreich circa 6 Millionen Kubikmeter Wasser gibt, die derzeit ungenutzt sind“, erklärt Katharina Kreuter von Güssing Energy Technology (GET), einem Institut der Austrian Cooperative Research (ACR). Dazu kommen jährlich bis zu 300 neue Becken.

Die Löschbecken sind eigentlich für den Katastrophenfall: Wenn es in einem Einkaufszentrum oder Bürogebäude brennt, wird dieses Wasser von einer Sprinkleranlage versprüht und soll beim Eindämmen des Brandes helfen. Gebraucht wird es im besten Fall nie. „Unsere Idee ist, diese nicht ungenutzt herumstehen zu lassen, sondern als Energiespeicher für Kühl- oder Heizanwendungen zu nutzen“, sagt Kreuter. Wasser eignet sich gut als thermischer Speicher, deshalb wird es oft in der Heiztechnik eingesetzt.