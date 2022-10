China nimmt neuartigen Druckluftspeicher in Betrieb

Eine Herausforderung bei erneuerbarer Energie ist es, Energie für Zeiten bereitzustellen, an denen der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Eine Speichermethode - neben Pumpspeicher oder Batterien - ist Druckluft . In China ist Ende September die größte Druckluftspeicheranlage ans Netz gegangen.

Um die Energie zu speichern, wird im Kraftwerk zu Zeiten mit einem hohen Angebot an erneuerbarer Energie Luft verdichtet und unter hohem Druck gespeichert. Wird Strom benötigt, entlässt man die Luft aus den Speichern. Die Druckluft treibt dann in Kombination mit einem Treibstoffgemisch eine Turbine an.

Effizienz liegt bei über 70 Prozent

Bei der Kompression wird außerdem Wärme freigesetzt, die ebenfalls gespeichert wird. Diese wird gebraucht, um die Luftspeicher bei der Dekompression zu erwärmen, da die Anlage sonst einfriert. Somit kann laut chinesischer Akademie der Wissenschaften eine Effizienz von über 70 Prozent erreicht werden. Zum Vergleich: Pumpspeicherkraftwerke haben in der Regel Nutzungsgrade von etwa 80 Prozent.