Durchbruch: Forscher können Solarenergie 18 Jahre lang speichern

Nicht immer scheint die Sonne auf Solarzellen. Mit der neuen Methode könnten Haushalte in Zukunft auch an dunklen Tagen mit Solarenergie versorgt werden.

Lange Speicherung durch Isomere

Wie kann Solarenergie über einen solch langen Zeitraum gespeichert werden? Das an der Universität Chalmers entwickelte Molecular Solar Thermal Energy Storage System (MOST) basiert auf einem Molekül aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Kommt es in Kontakt mit Sonnenlicht, so verändert es seine Form und ordnet sich zu einem „energy-rich isomer“ (zu Deutsch etwa: „energiereiches Isomer“) an.

Als Isomer wird ein Molekül bezeichnet, das zwar dieselben Atome wie das ursprüngliche Molekül besitzt, allerdings anders angeordnet ist. Durch diese Neuanordnung kann das Isomer nun in flüssiger Form gespeichert werden – bis zu 18 Jahre lang. Seine Energie kann zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Eine Art Katalysator setzt sie dann in Form von Wärme frei und bringt das Molekül in seine ursprüngliche Form zurück. Es kann wiederum neue Sonnenstrahlen aufnehmen.