Thermalbatterien sollen Solarstrom viel effizienter machen

US-Forscher*innen gelang eine starke Effizienzsteigerung bei der Umwandlung von gespeicherter Wärme in Energie.

Die Stromgewinnung aus Solaranlagen ist wegen der wechselnden Wetterbedingungen schwer vorherzusagen. Zu viel erzeugter Strom lässt sich auch nur unzureichend speichern. Thermalbatterien können eine Lösung für dieses Problem bieten.

Dabei wird überschüssige Energie verwendet, um Material auf hohe Temperaturen zu erhitzen. Diese Energie wird nach Bedarf angezapft, indem die gespeicherte Wärme mithilfe von Photonen wieder in Strom umgewandelt wird.

Das Problem ist allerdings, dass bei der Umwandlung viel Energie verlorengeht. Seit die Technologie in den 1960er Jahren erfunden wurde, kam die Effizienz über 30 Prozent nicht hinaus.

Effizienzsprung

Ein Forschungsteam des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und des US National Renewable Energy Laboratory hat vor kurzem einen Effizienzsprung von fast ein Drittel bei thermophotovoltaischen Energieumwandlung erzielt, berichtet Science.



Dem Team um den MIT-Ingenieur Asegun Henry gelang es, bei der Umwandlung der gespeicherten Wärme in Energie eine Effizienz von 41,1 Prozent zu erreichen.