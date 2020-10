Neue Technologie verspricht Akkus mit dreifacher Laufzeit

Vielfalt an Anwendungen

Die neue Technologie soll künftig in Akkus, aber auch in Kondensatoren verwendet werden - auf die Nawa bisher eigentlich spezialisiert war. Außerdem sollen die Nanoröhrchen-Elektroden nicht nur in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommen, sondern auch in einer Vielzahl anderer Bauformen.

VACNT könnte sogar Batterietypen zum Erfolg verhelfen, die bisher gewissen Einschränkungen unterlegen sind, z.B. siliziumbasierten Batterien. Diese hatten bisher mit großen Volumenänderungen bei Ladevorgängen zu kämpfen. Die Nanoröhrchen könnten das ausdehnende Material in einer Art Käfig halten. Die Batterien könnten dadurch wesentlich länger haltbar werden.

Marktstart 2022

Die Kosten sollen laut Nawa dabei überschaubar bleiben. Der Herstellungsprozess sei jenem für die Produktion von Glas-Beschichtungen nicht unähnlich. Er ist soweit gediehen, dass einem Marktstart 2022 nichts im Weg stünde. Mit dem französischen Batteriehersteller Saft hat Nawa einen ersten großen Abnehmer gefunden. Saft entwickelt im Rahmen der europäischen Batterieallianz Akkus für Elektroautos von Renault und PSA (Citroen, Peugeot u.a.).