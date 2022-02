Am Zentralfriedhof entsteht ein Solarkraftwerk mit Bürgerbeteiligung

Im Frühjahr geht am Zentralfriedhof eine Photovoltaikanlage von Wien Energie mit 1,4 Megawatt Leistung in Betrieb.

Bürger*innensolarkraftwerke erfreuen sich in Wien großer Beliebtheit. Am Zentralfriedhof wird im Frühjahr nun ein weiteres Solarenergieprojekt von Wien Energie eröffnet. Die Anlage wird derzeit auf dem Betriebsgelände des Friedhofs errichtet und soll u.a. die Elektrofahrzeuge der Einrichtung mit Strom versorgen, aber auch Strom für 570 Haushalte liefern.

Erträge aus Sonnenenergie

Mit 1,4 Megawatt Leistung wird das Solarkraftwerk am Zentralfriedhof zu den größten Anlagen von Wien Energie zählen. Sie wird außerdem das 29. Bürger*innensolarkraftwerk des Energieversorgers darstellen. Privatpersonen können dabei in Paneele investieren und sich an den Erträgen der Anlage beteiligen. Das Modell ist beliebt, verfügbare Anteile sind meist innerhalb kurzer Zeit vergeben.

Vorteil für Grab-Besitzer*innen

Auch im Falle des Bürger*innensolarkraftwerks am Zentralfriedhof werden die Beteiligungen online vergeben. Besitzer*innen eines Grabes am Zentralfriedhof werden dabei bevorzugt. Über das Digitale Grab Service der Friedhöfe Wien können sie sich ein Vorkaufsrecht sichern. Wann genau die Vergabe der Beteiligungen für den Friedhof stattfindet, ist noch nicht bekannt.