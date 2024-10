Hovercraft-Hybrid: So funktionieren die schnellsten Kriegsschiffe der Welt

Die Hybrid-Hovercrafts sollen in insgesamt 4 Varianten gebaut werden. Das Aircat Bengal sowie das Aircat Lynx kommen auf eine Länge von 36 Meter, haben eine Reichweite von 1.000 Nautischen Meilen ( 1.852 Kilometer ) und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Knoten, was ungefähr 93 km/h entspricht.

Die flexibel einsetzbaren Hybrid-Hovercrafts seien für hohe Geschwindigkeiten konzipiert und sollen daher besonders schnelle Einsätze ermöglichen. Sie sollen für Patrouillen, Abriegelung von Gewässern, Aufklärung, Angriffe, Luftverteidigung und logistische Operationen sowie für Evakuierungen herangezogen werden können. Seine SES will das US-Unternehmen Anfang November auf der Rüstungsmesse EURONAVAL in Paris vorstellen.

Die Schiffe können zusätzlich mit Raketenwerfern, eigenen Drohnen und Maschinengewehren ausgestattet werden. Durch die modulare Bauweise können auch Antischiffsraketen, Torpedos und Seeminen mitgeführt werden, wenn es die Mission erfordert. Dadurch können diese SES auch zur Bekämpfung von Schiffen und U-Booten genutzt werden.

➤ Mehr lesen: Irans neuestes Kriegsschiff ist ein futuristischer Katamaran

Besatzung und Logistik

Zur Crew gehören 5 bis 7 Personen, die Schiffe bietet Platz für 15 bis 17 Personen. Werden Bengal und Lynx zur Seerettung genutzt, können kurzfristig 34 Personen untergebracht werden.

Die beiden kleineren Schiffe - Aircat Jaguar und Aircat Panther - sind 17,5 Meter lang, haben eine Reichweite von 350 Nautischen Meilen (648 Kilometer) und erreichen ebenso einen Top-Speed von 50 Knoten beziehungsweise 93 km/h.

Jaguar ist als Landungsschiff gedacht, um Soldaten und Fahrzeuge von größeren Schiffen an Land zu bringen. Bis zu 24 Soldaten oder 2 Militärfahrzeuge sollen transportiert werden. Als optionale Bewaffnung gibt es ein Maschinengewehr im Kaliber .50 BMG auf einer Waffenstation, mit dem auch Drohnen und Raketen abgewehrt werden sollen.

Panther ist ein unbemanntes Schiff. Es soll entweder Nachschub an Truppen an Land in umkämpfte Gebiete gebracht werden, oder offensiv und defensiv genutzt werden können. Dazu kann es mit einem Starter für Loitering Munitions ausgerüstet werden (Kamikazedrohnen), Antischiffsraketen oder Waffen zur Luftabwehr. Die USA haben großes Interesse an der Kombination aus unbemannten Schiffen und Loitering Munitions und testen diese bereits seit einiger Zeit.