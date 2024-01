Irans neuestes Kriegsschiff ist ein futuristischer Katamaran

Das iranische Militär hat neue Boote vorgeführt. Während die genaue Anzahl an Booten bei solchen Vorführungen immer mit Vorsicht zu genießen ist, ist es doch klar, dass der Iran seine Seestreitkräfte deutlich aufrüstet. Im Fokusstand die neuste Korvette der Abu-Mahdi-Klasse .

Laut Tangsiri soll das Schiff 14 Tage lang auf See bleiben können und mehr als 3.700 km (2.000 nautische Meilen) Reichweite haben. Es wird von 4 Motoren angetrieben und soll Seegang 5-6 standhalten. Das entspricht einer "sehr groben See" bei Windstärke 7, wo Wellen bereits auf See brechen.

Kleinere Version der Shahid-Soleimani-Klasse

Das neue Schiff ist etwas kleiner als die sehr ähnliche Shahid-Soleimani-Klasse, wodurch der Hubschrauberlandeplatz eingebüßt wurde. Die Abu-Mahdi-Klasse hat stattdessen eine Start- und Landeplatz für unbemannte Drohnen.

Im Vergleich mit der Shahid-Soleimani-Klasse wurde auch auf den Hangar für 3 Abfangboote am Heck verzichtet. Die Geschwindigkeit der Abu-Mahdi-Klasse ist noch nicht bekannt, die größere Shahid-Soleimani-Klasse erreicht mit ihren 4 Motoren 65 Knoten (59 km/h).