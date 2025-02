Wiener Forscher arbeiten an einer neuen Generation von Computern

Sogenannte "magnonische Bauelemente" könnten helfen, Computerschaltkreise energieeffizienter, kleiner und komplexer zu machen. Wiener Physiker haben nun mit Kollegen einen innovativen magnonischen Prozessor entwickelt, der anpassungsfähiges und energieeffizientes Computing ermöglicht. Erstmals wurde dieser mittels inverser Entwurfsmethoden unter Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) experimentell realisiert, berichten die Forscher im Fachjournal "Nature Electronics".

Andrii Chumak von der Fakultät für Physik der Universität Wien beschäftigt sich bereits seit einiger Zeit mit einem neuartigen Zugang zum Bau von Schaltkreisen. Dabei fungieren nicht Elektronen als Informationsüberträger, sondern sogenannte Magnonen. Dabei handelt es sich nicht um ein konkretes Teilchen, sondern um Anregungen eines Vielteilchensystems, die sich wie ein Teilchen verhalten. Physiker nennen so etwas "Quasi-Teilchen".

➤ Mehr lesen: Wie funktioniert ein Quantencomputer?

Magnon - das Teilchen der Spinwelle

Hinter Magnonen steckt ein magnetisches Phänomen in Kristallen, das durch den Eigendrehimpuls (Spin) der Elektronen verursacht wird. Die Spinachsen sind in vielen magnetischen Materialien parallel ausgerichtet. Wird eine dieser Spinachsen verschoben, etwa so wie man einen Kreisel durch Anstubsen zum Taumeln bringt, beeinflusst dies die Spins der Nachbarn. So entsteht eine Spinwelle, die sich durch den Kristall fortpflanzt. Ähnlich wie man einer elektromagnetischen Welle ein Quantenteilchen zuordnen kann (das Photon), gibt es auch für die Spinwelle ein entsprechendes Teilchen, das Magnon.