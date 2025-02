Tesla-Verkäufe in Europa brechen immer mehr ein

Der E-Auto-Hersteller verzeichnete zuletzt in Frankreich einen enormen Rückgang an verkauften Fahrzeugen.

Tesla kämpft zunehmend mit sinkenden Absatzzahlen in Europa. Nun sind im wichtigen Markt Frankreich die Verkäufe massiv zurückgegangen.

Mit nur 1.141 neu zugelassenen Fahrzeugen sank die Zahl im Jänner 2025 um 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was den niedrigsten Stand seit August 2022 markiert. Der Rückgang ist auch relativ zum gesamten Automarkt hoch. So wurden in Frankreich im Jahresvergleich im Jänner 6,2 Prozent weniger Fahrzeuge und 0,5 weniger E-Autos verkauft.

Frankreich ist nicht das einzige Land, in dem Tesla schwächelt. In Deutschland, dem größten EU-Markt, fielen Teslas Verkäufe im vergangenen Jahr um 41 Prozent.

Bloomberg nennt als Gründe etwa Teslas alternde Modellpalette, zunehmenden Wettbewerb und den Wegfall staatlicher Subventionen Ende 2023.

Musks politische Einmischung

Ebenfalls eine Rolle könnte die zunehmende politische Einmischung des Tesla-CEOs Elon Musk in die europäische Politik spielen. So unterstützt er öffentlich die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland AFD im aktuellen Wahlkampf für die Bundestagswahl im Februar.

Auch suchte er den Konflikt mit dem britischen Premierminister Keir Starmer und dessen Labour-Regierung. Und auch seine Rolle unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump sorgte für Schlagzeilen. Wie viele Auswirkungen das alles konkret auf die Verkäufe von Tesla hat, ist allerdings noch unklar.