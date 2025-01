Tesla glaubt so fest daran, dass versprochen wird: Jedes seit 2016 produzierte Auto ist FSD-fähig . Nun hat Tesla-Chef Elon Musk erstmals zugegeben, dass das nicht so ist.

Sollte Tesla also wieder versuchen den kostenlosen Tausch nur wenigen Kunden anzubieten, könnte es wieder vor Gericht verlieren. Aktuell sind Millionen von Teslas auf der Straße, die HW3 nutzen. Ein Tausch von allen könnte dem Unternehmen also sehr viel Geld kosten.

Laut Musk werde man den Austausch kostenlos vornehmen – aber nur für Kunden, die das volle FSD-Paket gekauft haben. Er scherzte sogar noch, dass das zum Glück nicht so viele sind. In den USA kostete im Lauf der Jahre das Paket bis zu 15.000 US-Dollar . In Österreich und Deutschland heißt es „Autopilot-Funktionspaket für volles Potenzial für autonomes Fahren“ und kostet aktuell 7.500 Euro .

Einen Plan, was, wann und wie getauscht wird, hat Tesla bisher nicht verraten. In Tesla-Autos kann am Touchscreen, seit dem Update 2024.38, nachgeschaut werden, welcher FSD-Computer verbaut ist. Dazu wählt man in den Einstellungen den Punkt Software und Zusätzliche Fahrzeuginformationen.