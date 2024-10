Selbstfahrender Tesla mäht Reh ohne zu bremsen nieder

Trotz Hindernis in Form eines Wildtieres auf der Straße macht der Tesla keine Anstalten, abzubremsen.

Erneut sorgt ein Video für Aufsehen, das zeigt, wie Teslas Selbstfahrfunktion FSD (Full Self Driving) eine Verkehrssituation völlig falsch einschätzt. Ein Video , das auf X gepostet worden ist, zeigt eine Fahrt aus Sicht der Dashcam.

Generell gilt in solchen Situationen, nicht unkontrolliert auszuweichen, weil dadurch die Gefahr steigt, mit dem Gegenverkehr oder Bäumen zu kollidieren. Stattdessen solle man kontrolliert bremsen und geradeaus weiterfahren. Letzteres hat der Tesla auch gut geschafft, am kontrollierten Bremsen haperte es aber.

Ein derartiger Wildunfall kann auch für die Autoinsassen dramatisch ausgehen. Vor allem dann, wenn es das Tier durch die Windschutzscheibe in die Fahrerkabine schleudert. Das ist allerdings nicht passiert. Das Auto wurde offenbar nur leicht beschädigt, wie der Nutzer in einem weiteren Posting erklärt. Das Reh selbst hat den Unfall wenig überraschend nicht überlebt.

“FSD funktioniert super”

Der Vorfall lässt den Tesla-Fahrer jedenfalls nicht an den Fähigkeiten der Selbstfahr-Software zweifeln. FSD funktioniere “super”, dies sei nur eine “Ausnahmesituation” gewesen. “Wahrscheinlich müssen wir FSD einfach beibringen, wie ein Rehhintern aussieht”, so der Nutzer. Erst wenige Tage vor dem Unfall postete er auch in einem anderen Beitrag: "Mehr Autos mit FSD bedeuten sicherere Straßen".

Auch wenn derartige Einzelfälle tatsächlich wenig über die generellen Fähigkeiten von FSD aussagen, gibt es auch systematische Untersuchungen, die die Fähigkeiten des Selbstfahr-Systems anzweifeln. Zuletzt führte etwa das Unternehmen AMCI Testing einen Test durch, bei dem über 1.000 Meilen (ca. 1.600 km) mit dem Feature zurückgelegt wurden. Die Conclusio: FSD sei “gelegentlich gefährlich unfähig”.

Dass das so ist, könnte zum Teil auch an der Hardware liegen. Im Unterschied zu Systemen anderer Autohersteller setzt Tesla ausschließlich auf Kameras. Bei der Konkurrenz kommt hingegen auch Lidar zum Einsatz. Gerade bei schlechten Lichtbedingungen gilt das auf Lasern basierende Radar als zuverlässiger.