So gut ist ein gebrauchtes Tesla Model S um 10.400 Euro

Diesmal in den Videos der Woche: Ein Tesla-Schnäppchen, Riesen-Flugzeug-Triebwerk.

Seit fast 12 Jahren produziert und verkauft Tesla das Model S. Das führt auch dazu, dass es mittlerweile eine beachtliche Zahl an Fahrzeugen auf dem Gebrauchtmarkt gibt, teilweise auch mit hohen Kilometerständen. Die britischen YouTuber von Autoalex Cars haben nun einen solchen um 8.900 Pfund (ca. 10.375 Euro) gekauft. Ein Schnäppchen möge man meinen, kostet ein fabriksneuer Model S derzeit hierzulande knapp 100.000 Euro. Bei einem Kilometerstand von 450.981 Meilen (725.784 km) relativiert sich aber der Preis wieder. Dennoch ist es laut den YouTubern der billigste, noch fahrende, Tesla der Welt. Leider gehen sie in dem Video auf die genaue verbleibende Reichweite des Akkus nur sehr rudimentär ein. So berichtet er lediglich, dass 12-stündiges Laden an einer Haushaltssteckdose eine Reichweite von 100 Meilen (161 km) bringt. Um einen Tesla-Akku an einer solchen Stromquelle vollständig zu laden, müsste er aber eher 3 bis 4 mal so lange stecken. Es ist aber davon auszugehen, dass sie einen umfassenden Reichweitentest noch nachliefern werden.

So wird ein 747-Triebwerk transportiert Nicht nur die Größe von Jumbo Jets selbst, sondern auch die ihrer Triebwerke ist beeindruckend. Dieses GEnx-2B-67 ist für eine Boeing 747-8 gedacht. Ihr Fandurchmesser beträgt 2,67 Meter. Man fragt sich nur, wieso der Truck das Triebwerk nicht einschaltet, um schneller voranzukommen.

Hier noch ein bisschen mehr Triebwerk-Content:

Blind durch Sonnenfinsternis Am kommenden Montag findet eine totale Sonnenfinsternis statt. Sichtbar ist sie allerdings nur über dem Zentralpazifik, Mittelamerika, Nordamerika sowie dem nördlichen Atlantik. Vor allem aus den USA hört man nun eindringliche Warnungen, dass man sie nur mit entsprechenden Schutzbrillen beobachten soll. Wie tragisch es enden kann, wenn man sich nicht daran hält, zeigt dieses Schicksal einer Frau, die seit der Sonnenfinsternis 1977 ihr Sehvermögen verloren hat. Spezielle Brillen zum Beobachten gab es damals noch nicht.

100 Huskies entkommen Cafés, in denen man mit Tieren in Berührung kommt, sind mittlerweile ja fast schon ein alter Hut. Geben tut es sie allerdings immer noch. In China sind nun aus einem solchen nicht weniger als 100 Huskies ausgebrochen. Was für ein Spaß.

Schwimmen im Atomkraftwerk Ein Abklingbecken kommt in Kernkraftwerken zum Einsatz. Darin werden die verbrauchten Brennelemente bis zur Transportfähigkeit, mehrere Jahre gelagert und gekühlt. Doch was würde eigentlich passieren, wenn man in einem solchen Becken schwimmen würde? XKCD hat die Auflösung: