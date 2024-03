Wäre ein Atom-U-Boot ein gutes Raumschiff?

Diesmal unter den Videos der Woche: Ein Atom-U-Boot im All, hohe Luftfeuchtigkeit und fliegende Fahrräder.

Was hat das Weltall mit den Tiefen der Weltmeere zu tun? Nicht besonders viel, aber beides ist relativ lebensfeindlich und man braucht als Mensch Schutz, um zu überleben. XKCD hat nun die Frage beantwortet, wie gut sich ein Atom-U-Boot als Raumschiff erweisen würde.

Jammert ihr auch im Sommer manchmal darüber, wenn es wieder einmal besonders schwül draußen ist? Vermutlich ist es nicht so schlimm, wie es dieser Tage in Südchina war. Videos zeigen, wie Menschen versuchen, mit der extremen Luftfeuchtigkeit umzugehen.

Katze fährt im Lego-Zug

Eine Lego-Eisenbahn und eine Katze, die darin fährt. What’s not to like, fragen wir euch.