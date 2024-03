So klingt ein über 4.000 Jahre altes Lied

Diesmal im Vorübersurfen aufgeschnappt: Sumerische Musik, van Gogh und seine Werbekund*innen, Zierschildkröten und mehr.

Dieses Lied ist uralt, und zwar wortwörtlich. Es wurde vor mehr als 4.000 Jahren von der Hohepriesterin Enheduanna in der Stadt Ur geschrieben. Hier wird das sumerische Lied von Peter Pringle vorgetragen. Der Musiker spielt dabei die Goldene Lyra von Ur, ein Instrument, das besonders tiefe, mystische, vibrierende Klänge produziert. Der Beat ist nicht vorhanden, der Refrain nicht sehr eingängig, die Lyrics sind aber jugendfrei.

Französische Sirenen Nicht jugendfrei ist hingegen dieses Lied, das Bill Bailey aus französischen Ambulanz-Sirenen macht. Weil es auch die Fahrt zu einem Notfall oder den Weg zu einem Spital etwas unterhaltsamer macht, wird aus dem traurigen Geheul einfach ein nettes Chanson.

Eingefroren und Aufgetaut Zierschildkröten sind faszinierende Wesen. Es ist die Schildkrötenart, die in den höchsten Breitengraden lebt. Im Winter halten die Tiere Winterschlaf, wobei sich ihr Herzschlag auf Null reduziert, ihre Atmung genauso. In völliger Starre überstehen sie die kalte Jahreszeit, mit wärmeren Temperaturen springt ihr Körper quasi wieder an.

Nervige Sonderwünsche Künstler*in zu sein, ist manchmal nicht leicht - vor allem, wenn man in einer Werbeagentur arbeitet und Kund*innen die eigenen Kreationen nicht GANZ so schätzen. Was sagt Vincent van Gogh dazu, wenn seine Sternennacht doch besser zu einem sonnigen Tag werden soll? Wie nimmt es Frida Kahlo auf, wenn ihre Stirn am Selbstporträt ein bisschen zu aggressiv erscheint? Ein geniales Video, das zum Einreichen für einen Preis animieren soll.

Die Welt mit anderen Augen sehen Hast du dich schon immer gefragt, wie man sich in der Haut einer Person fühlt, die an paranoider Schizophrenie leidet? Wahrscheinlich nicht, aber hier ist dennoch ein faszinierendes Video. Es zeigt, wie schwierig der Alltag ist, wenn man diese psychische Erkrankung hat. Wie der Sicherheitshinweis am Anfang schon sagt: Wenn du dich unwohl fühlst, wende dich an eine Betreuungsperson.