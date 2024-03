Spektakuläre Landungen auf einem der windigsten Flughäfen

Dieses Mal unter den Videos der Woche: Spektakuläre Flugzeuglandungen, ein Sofa auf Rädern und das "Three Body Problem".

Für Flugzeugenthusiast*innen bietet der Flughafen aber auch immer wieder eine Gelegenheit, spektakuläre Landungen zu verfolgen, wie jene am 26. März 2024. Ein Airbus A321 wurde dabei gefilmt, wie er es mit einiger Mühe schaffte, das Vorderrad des Flugzeugs auf die Landebahn zu bringen. Erst danach folgten die Hinterräder. Passagiere befanden sich allerdings nicht im Flugzeug.

Auf der Insel wurden an dem Tag Windgeschwindigkeiten von bis zu 84 km/h gemessen. Alle Flugzeuge können auf Madeira allerdings nicht beim ersten Versuch landen und müssen kurz vor dem Aufsetzen noch einmal durchstarten und eine weitere Runde drehen.

Es gibt ja viele Leute, die nicht gerne von ihrem Sofa aufstehen, wenn sie es sich einmal bequem gemacht haben. Der Nachteil dabei: Wenn man irgendwas braucht - etwa einen Snack oder ein Getränk aus dem Kühlschrank - muss man sich wohl oder übel erheben oder zumindest jemanden bitten, dass er oder sie was mitnimmt. Was aber, wenn man sein Sofa mit Rädern und einem Motor ausstattet? Das macht es um einiges mobiler.

Die Netflix-Serie "3 Body Problem" ist momentan in aller Munde. Die Verfilmung des Science-Fiction-Romans " Die drei Sonnen " des chinesischen Autors Liu Cixin handelt um den ersten Kontakt der Menschheit mit Aliens. Das "Three Body Problem" ist allerdings ein richtiges Problem der Astrophysik , das bis heute nicht vollständig gelöst werden konnte.

Eine kleine Farbenlehre

Bereits in der Schule lernt man: Wenn man Licht mit den Farben Rot, Grün und Blau mischt, erhält man weißes Licht. Das sogenannte additive Farbsystem (RGB) kommt etwa in Fernsehgeräten und Bildschirmen zum Einsatz. Für den Kunstunterricht ist dieses Wissen allerdings unnütz - hier nutzt man das subtraktive Farbsystem mit den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Wie diese Systeme zusammenhängen, erfahrt ihr in dieser kurzen Vorführung.