Daimler Truck präsentiert selbstfahrenden E-Lkw

Transport zwischen Lieferzentren

Wie Electrek berichtet, sind am eCascadia Technologieträger Kameras, Lidar und Radarsensoren verbaut. Ein Computer-Paket sitzt in der Kabine zwischen Fahrer*in- und Beifahrer*in-Sitz. Für eine sichere Stromversorgung zu jeder Zeit wurden vier zusätzliche 12-Volt-Batterien in den E-Lkw eingebaut. Eingesetzt werden soll der Truck in erster Linie auf relativ kurzen Routen (eCascadia-Modelle haben eine max. Reichweite von 370 km), die regelmäßig zurückgelegt werden müssen, etwa zwischen verschiedenen Lieferzentren entlang von Highways.