Kabinenloser autonomer Lkw hat seinen ersten Vollzeit-Job

Das schwedische Unternehmen Einride setzt seine selbstfahrenden Lastwägen auf einem Werksgelände in den USA nun unter realen Bedingungen ein. Einride kooperiert dafür mit GE Appliances in Tennessee, wo die autonomen Trucks die Logistik in die Zukunft führen sollen.

Die kabinenlosen und emissionsfreien Lkw liefern auf dem GE-Werksgelände fertig gestellte Produkte von der Produktionsstätte in ein Lagerhaus. Die rund 500 Meter lange Strecke auf einer privaten Straße können die elektrischen Fahrzeuge 7-Mal pro Tag zurücklegen.

