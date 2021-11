Kabinenlose Trucks werden vom Schreibtisch aus gesteuert

Das schwedische Frachtunternehmen Einride will das Truck-Fahren zum Bürojob machen und Lkw aus der Ferne steuern lassen. Die autonomen „Pods“ - so der Name der Elektro-Trucks - und das „Saga“-Betriebssystem wurden diese Woche in den USA eingeführt.

Die autonomen Pods sind kabinenlos und bieten somit keinen Platz für eine*n Fahrer*in im Truck selbst. Dennoch braucht es für den Betrieb Remote-Fahrer*innen, welche die Fahrzeuge von der Ferne aus überwachen und in Notfällen oder außergewöhnlichen Verkehrssituationen eingreifen. Idealerweise steuert ein*e Fahrer*in bis zu 10 Pods gleichzeitig.