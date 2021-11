Wasserstoff-Lkw fährt bei Rallye mit

Das französische Unternehmen Gaussin will mit seinem Wasserstoff-Lkw im kommenden Jahr an der Rallye Dakar in Saudi-Arabien teilnehmen. Beim sogenannten Gaussin H2 Racing Truck handelt es sich laut der Firma um den weltersten Lastkraftwagen mit Brennstoffzellen-Antrieb.

Die Brennstoffzellen weisen eine Leistung von 380 kW auf – die Reichweite soll sich unter Rennbedingungen auf etwa 250 Kilometer belaufen. Der Truck, welcher eine Straßenzulassung hat, verfügt über 2 E-Motoren mit je 300 kW. Das Tanken an einer entsprechenden Station dauert laut dem Unternehmen 20 Minuten.

5 neue Lkw-Modelle geplant

Designed wurde der Truck von Pininfarina. Die im Zuge der Rallye erhobenen Daten sollen zur Weiterentwicklung des Lkw-Angebots von Gaussin zum Einsatz kommen. Im kommenden Jahr will der Hersteller 5 Modelle herausbringen.

Das einzige Wasserstoff-betriebene Fahrzeug wird der Truck auf der Rallye allerdings nicht sein. Unter anderem hat GCK Motorsport im März ein solches Rennauto angekündigt, wie Heise berichtet.