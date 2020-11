Brennstoffzellenauto: Toyota stellt neuen Mirai vor

Zahlreiche Veränderungen

Die Motorleistung beim neuen Mirai beträgt 128 kW, gegenüber 114 kW beim Vorgänger. Änderungen gibt es auch bei der Bordbatterie. Statt eines Nickel-Metallhybrid-Akkus gibt es nun einen Lithium-Ionen-Akku als Zwischenspeicher. Auch die Brennstoffzelle zur Umwandlung von Wasserstoff in Strom wurde komplett erneuert. Vom neuen Mirai will Toyota jedenfalls deutlich mehr Exemplare verkaufen als bisher. Der Hersteller strebt sogar 10-fach höhere Verkäufe an.