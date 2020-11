Audi-Chef: Wasserstoff hat keine Zukunft

Darüber ob die Zukunft des Straßenverkehrs nun batteriebetrieben elektrisch oder auf Basis von Wasserstoff und Brennstoffzellen stattfindet, streiten seit Jahren Experten und jene die es sein wollen. Audi-Vorstandschef Markus Duesmann sieht für Wasserstoff und Brennstoffzelle als Antrieb für Autos jedenfalls keine Zukunft.

"Wir können den für den Antrieb nötigen Wasserstoff in den nächsten Jahrzehnten nicht in ausreichender Menge CO2-neutral produzieren. An Wasserstoff für den Einsatz im Auto glaube ich daher nicht", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". "Die Lösung für den Pkw ist die Batterie."