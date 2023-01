Video: So schlecht fährt ein autonomer Tesla auf Schnee

Mehrmals wird dem Fahrer unwohl, weil der Tesla auf der schneebedeckten Fahrbahn verhältnismäßig viel zu schnell fährt ist. Bei einer roten Ampel kommt das Fahrzeug gehörig ins Rutschen ; alle paar Meter muss der Fahrer verhindern, dass das Auto nicht von der Fahrbahn abkommt oder in den Gegenverkehr rutscht.

Keine 10 Sekunden ist dieser Tesla auf einer Schneefahrbahn unterwegs, als der Fahrer plötzlich eingreifen muss, um zu verhindern, dass das Elektroauto in die Gehsteigkante kracht . Die " Full Self Driving "-Software (FSD Beta) und der Autopilot sind mit den winterlichen Bedingungen heillos überfordert , wie ein Video zeigt, das vom YouTube-Account Detroit Tesla hochgeladen wurde.

Tesla-Autopilot und Schnee vertragen sich nicht

Die Fahrweise des Teslas sieht tatsächlich so aus, als wäre Selbstfahr-Software noch nie mit Schnee auf der Fahrbahn konfrontiert worden. Die Schneefahrbahn, die in dem Video zu sehen ist, ist allerdings in vielen Teilen der Welt nichts Ungewöhnliches gehört im Winter zur Realität.

Auch wenn es nur ein Einzelbeispiel ist, verdeutlicht die Fahrweise des Tesla, wie weit entfernt vollständig selbstfahrende Auto sind. Nicht auszudenken, wenn zur Schneefahrbahn noch dichter Schneefall, Nebel und Dunkelheit hinzukommen.