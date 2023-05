Verrücktes Verhalten bringt autonome Autos an ihre Grenzen

Die Entwickler*innen von autonomen Fahrzeugen spulen üblicherweise viele Millionen Kilometer auf Straßen ab, um die Bordsysteme anhand ganz unterschiedlicher Situationen zu trainieren. In Simulationen wird allerdings noch viel mehr gefahren und die Szenarien sind teilweise deutlich verrückter als im echten Verkehr, wie das Wall Street Journal berichtet.

Hervorspringende Fußgänger*innen

Selbstfahrende Autos werden in Simulationen mit Situationen konfrontiert, die völlig unvorhersehbar sind, etwa plötzlich zwischen Autos hervorspringende Fußgänger*innen, hinter geparkten Lastwägen hervor flitzende Radfahrer*innen oder von der Gegenspur plötzlich nach links abbiegende Fahrzeuge. Letzteres Szenario zählt angeblich zu den schwierigsten und bringt jene Bordsysteme, die für die Unfallvermeidung zuständig sind, an ihre Grenzen.

Niemand hält sich an Regeln

So genannte "Edge Cases" können aber noch deutlich verrückter ausfallen. Vorstellen kann man sich das in etwa so wie in Filmen wie "Mad Max" oder "The Fast and the Furious", wo sich keine Verkehrsteilnehmer*innen an irgendwelche Regeln halten. Momentan erstellen Autohersteller und Entwickler*innen von autonomen Fahrzeugtechnologien noch sehr unterschiedliche Sammlungen an Szenarien, mit denen Systeme konfrontiert werden.