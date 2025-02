Meta will die Masse für seine smarten Brillen begeistern

Das Unternehmen pumpt Millionen in Superbowl-Werbespots mit Stars für seine Ray-Ban Meta Glasses.

Facebook-Konzern Meta will die smarten Brillen, die er gemeinsam mit der Brillenmarke Ray-Ban entwickelt, stärker in den Mainstream bringen. Dafür greift das Unternehmen auch tief in die Tasche.

So leistet sich Meta bei der Superbowl, dem Endspiel der US-amerikanischen Football-Liga, gleich 2 Werbespots für die Brillen. Sendezeit bei dieser TV-Veranstaltung gehört traditionell zu den teuersten, die man im US-Fernsehen kaufen kann. Rund 7 Millionen Dollar soll ein 30-sekündiger Werbespot in diesem Jahr kosten.

Teuer dürften auch die Stars sein, die Mark Zuckerbergs Unternehmen dafür verpflichtet hat. Darunter die Marvel-Schauspieler Chris Hemsworth und Chris Pratt sowie TV-Persönlichkeit Kris Jenner. Einer der Spots wurde kürzlich veröffentlicht.

