Meta und Oakley planen smarte Brillen für Sportler

Über die Kamera kann die Brille Fotos machen und die Umgebung analysieren. Außerdem ist sie in der Lage, Musik abzuspielen und Anrufe entgegenzunehmen.

Meta verkauft bereits Ray-Ban-Brillen, die mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern und einem KI-Assistenten ausgestattet sind. Per Sprachbefehl kann man mit den Geräten interagieren, Antworten werden über Lautsprecher in den Brillenbügeln ins Ohr geflüstert.

Neben dem Brillen-Hersteller Ray-Ban will auch Oakley mit der Facebook-Mutter Meta zusammenarbeiten, um smarte Brillen anzubieten. Die Brillen sollen besonders Sportler , wie Läufer und Radfahrer, ansprechen, wie Bloomberg berichtet .

Die smarten Brillen von Oakley sollen auf dem Modell Sphaera basieren. Statt an der Seite soll sich die Kamera in der Mitte des Brillengestells befinden. Wann und vor allem zu welchem Preis die Brille auf den Markt kommen wird, ist nicht bekannt.

Neue Brille von Ray-Ban geplant

Noch in diesem Jahr will Meta zusammen mit Ray-Ban eine neue Brille mit eingebautem Display anbieten. Dieses ist im unteren Teil der rechten Linse verbaut und soll Informationen in das Sichtfeld des Nutzers projizieren. Nutzer sollen damit einfache Apps ausführen können oder Benachrichtigungen und aufgenommene Fotos anzeigen lassen.

Letzter Umstand weist darauf hin, dass es sich um ein Farbdisplay handelt. Meta experimentiert zudem mit einem Armband, um die Brille zu steuern. Dieser Controller ähnelt jenem von Metas AR-Brille Orion - einem Prototyp, der im vergangenen Jahr vorgestellt wurde.