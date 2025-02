Super Bowl 2025 wird in Fake-4K ausgestrahlt

Man möchte meinen, dass ein solches Event der Superlative mit den aktuell besten technischen Möglichkeiten produziert wird. Doch ganz so ist es offenbar nicht: Wie der Fachblog auf Streaming Learning Center berichtet, wird die Riesen-Sportveranstaltung nicht in 4K , sondern lediglich in 1080p HDR gefilmt.

Grund für 1080p-Produktion

Der Blog hat in diesem Zusammenhang mit mehreren Experten und Industrievertretern gesprochen. Grund für die Produktion in dem alten Standard dürfte schlicht die Hardware vor Ort sein. So werden bei derart großen Produktionen 3G-SDI-Router (Serial Digital Interface) verwendet. Genau das dürfte auch beim Spiel im Caesars Superdome in New Orleans in der Fall sein.

Bei 3G-SDI handelt es sich um einen Standard zur Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen. 3G steht in diesem Fall für die maximale Bandbreite von 3 Gbit/s. Damit können eben nur maximal Videos in 1080p bei 60 Hz übertragen werden.

Warum Upscaling?

Die naheliegende Frage, die man sich nun stellen könnte, ist, wieso Fox dann überhaupt das Upscaling auf 4K durchführt, anstatt einfach das originale 1080p-Signal auszustrahlen. Das Upscaling würde ohnehin in der Regel direkt auf 4K-Fernsehern der Zuseherinnen und Zuseher durchgeführt werden.

Industrieexperten, die in dem Blog befragt werden, ordnen den Schritt von Fox als Marketingmaßnahme ein. Derek Smith, ein hochrangiger Disney-Mitarbeiter, wird etwa zitiert mit: “Sie machen es garantiert deswegen, damit sie mit ‘In 4K’ werben können”.

Wenig berühren dürfte die Diskussion ohnehin alle, die sich die Super Bowl hierzulande auf legalem Wege ansehen möchten. Denn ein 4K-Signal oder einen 4K-Stream sucht man dafür ohnehin vergeblich. Der Streaming-Dienst DAZN überträgt etwa maximal in 1080p. Auch wenn man sich das Spiel im linearen TV ansieht (die rechte hat heuer die RTL-Gruppe), bekommt man über keinen Weg ein höher auflösendes Signal.