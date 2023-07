4K-Video zeigt spektakulären Sonnen-"Tornado"

Unsere Sonne ist derzeit besonders aktiv. Das Solare Maximum des aktuellen Sonnenzyklus könnte bereits 2023 eintreten. Darauf lässt jedenfalls das Verhalten des Sterns sowie die hohe Anzahl der Sonnenflecken schließen.

Eine dieser gewaltigen Aktivitäten wurde im April vom Astrofotografen Miguel Claro aufgenommen. Das Video zeigt einen Sonnen-"Tornado" in 4K-Qualität. Es setzt sich aus 290 Einzelbildern zusammen, die im Zeitraum von 2 Stunden entstanden sind. Aufgenommen wurden die Bilder in der Region Alqueva in Portugal.