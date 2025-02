Porno-App für iPhone-User in EU: Apple "zutiefst besorgt"

Seit Anfang 2024 muss Apple in der EU alternative App-Stores auf seinen iPhones zulassen. Grund dafür ist eine entsprechende Regelung im Rahmen des Digital Markets Act (DMA). Nun ist in einem dieser Stores erstmals eine Porno-App für iPhones aufgetaucht. AltStore PAL kündigte am Montag an, dass die App Hot Tub zum Download zur Verfügung steht. Dabei handelt es sich um eine Aggregator-App, die es erlaubt, Videos von verschiedenen Porno-Plattformen abzuspielen.

AltStore Pal beschreibt die App als “die weltweit erste von Apple zugelassene Porno-App”. Das ist allerdings etwas weit aus dem Fenster gelehnt. So müssen Apps, die in den alternativen App-Stores auftauchen, lediglich einen rudimentären Apple-Prozess durchlaufen, um “grundlegende Plattformintegritätsstandards“ zu erfüllen.

Apple unglücklich

Wirklich glücklich ist Apple mit der Porno-App jedenfalls nicht. In einer Stellungnahme des Unternehmens, die unter anderem TechCrunch vorliegt, heißt es, man sei “zutiefst besorgt über die Sicherheitsrisiken, die Hardcore-Porno-Apps dieser Art für EU-Nutzer, insbesondere Kinder, darstellen”.

“Diese und ähnliche Apps werden das Vertrauen der Verbraucher in unser Ökosystem untergraben, an dessen Entwicklung wir seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten, um es zum besten der Welt zu machen”, so Apple weiter. Zusätzlich weist man darauf hin, dass man die App nicht billige und sie niemals im offiziellen App Store anbieten werde. Man werde zur Zulassung durch die EU "gezwungen".

“Nutzer, die Pornos wollen, sollen Android-Handy kaufen”

Apple lehnt pornografische Inhalte und entsprechende Apps in seinem App-Store kategorisch ab. Das Unternehmen sieht es als Teil seiner "moralischen Verantwortung", Pornografie von iPhones und iPads fernzuhalten.

Das sagte Apple-Gründer Steve Jobs schon im Jahr 2010 in einer Beschwerdemail eines Kunden diesbezüglich. Darauf folgte die mittlerweile fast schon legendäre Aussage: “Nutzer, die Pornos wollen, sollen ein Android-Handy kaufen”.

Wirklich fernhalten kann das App-Verbot Pornos von den Geräten freilich nicht. So ist es natürlich auch auf iOS-Geräten möglich, pornografische Inhalte einfach im Browser aufzurufen.