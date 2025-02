Amazon startet Same-Day-Lieferung offiziell in Österreich

Ab sofort erhalten Amazon-Kunden in Wien und Umgebung ausgewählte Pakete noch am Tag der Bestellung.

Der Online-Händler Amazon bietet ab sofort eine Same-Day-Lieferung für Kunden in Wien, Guntramsdorf, Wiener Neudorf, Perchtoldsdorf, Maria Enzersdorf, Mödling und Brunn am Gebirge an. Die futurezone hat bereits im Dezember über den Start des neuen, ultraschnelle Lieferservice des Onlineriesen berichtet.

Hunderttausende Produkte, die von Montag bis Freitag bis 11 Uhr am Vormittag bestellt werden, kommen noch am selben Tag bis 22 Uhr am Abend an, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung. An Feiertagen oder bei außergewöhnlich großer Nachfrage können sich die Bestellfristen auch leicht verändern.

Service ab 20 Euro gratis für Prime-Kunden

Währen die Zustellung innerhalb eines Tages für Prime-Kunden ab einem Bestellwert von 20 Euro kostenlos ist, fällt für andere Bestellungen für die Same-Day-Zustellung eine Liefergebühr von 9,99 Euro an. Man kann sich allerdings auch für eine 30-tägige Probemitgliedschaft anmelden. Liegt der Bestellwert der Prime-Kunden unter 20 Euro, kostet sie die Zustellung bis am Abend 4,99 Euro.

„Wir wissen, dass unsere Kundinnen und Kunden nicht nur die große Auswahl und die günstigen Preise schätzen, sondern auch eine schnelle und zuverlässige Lieferung“, sagt Miriam Enzi, Senior Regional Manager bei Amazon Logistics in Österreich, die für die 5 Verteilzentren in Wien, Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark verantwortlich ist.

Nur für ausgewählte Produkte

Der Same-Day-Service gilt nur für bestimmte Produkte. Darunter finden sich laut Amazon u. a. Produkte des täglichen Bedarfs, Elektronikartikel, Bastelzubehör, Bücher und Spielzeug. Artikel, die für die Same-Day-Lieferung qualifiziert sind, werden auf der Produktdetailseite und in der Bestellübersicht entsprechend gekennzeichnet. Die Same-Day-Lieferung ist abhängig von der Verfügbarkeit.