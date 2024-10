Wie tonnenweise Steinmehl in Flüssen das Klima retten sollen

Das kanadische Unternehmen CarbonRun will gleichzeitig entfernen und saure Flüsse durch die Zugabe von gemahlenen Kalkstein sanieren.

Das Start-up CarbonRun will tonnenweise Kalkstein in Flüsse schütten. Damit soll massenhaft CO2 gebunden werden.

Übermäßiges CO2 in der Erdatmosphäre heizt den Treibhauseffekt an. Durch die Verbrennung von Kohle- und Gas, Industrie und Verkehr wird es freigesetzt. Ein Teil davon wird von Seen, Flüssen und Meeren aufgenommen. Ideen, wie man das Treibhausgas aus dem Wasser kriegen könnte, gibt es einige. Eine Möglichkeit wäre etwa, natürliche Stoffe wie das Mineral Magnesiumoxid oder Kalkstein in Flüsse und Seen zu schütten. Das Gestein bindet das CO2 und macht es damit unschädlich. Gleichzeitig können die Gewässer dadurch wieder mehr CO2 aus der Luft aufnehmen, was die Erderwärmung verlangsamt. ➤ Mehr lesen: Phytomining: Wie man mit Pflanzen Metalle aus dem Boden schürft Genau diesen Ansatz verfolgt das Unternehmen CarbonRun aus Kanada. Tech-Konzerne wie Google und Meta investierten bereits Millionen in das Start-up. Es will tonnenweise gemahlenen Kalkstein in Flüsse und sogar Meere schütten und dadurch CO2 binden.

„Technisch ist das nachvollziehbar. Im gewissen Umfang würde das auch dazu beitragen, dass sich die pH-Werte in sehr sauren Gewässern verbessern, die etwa durch sauren Regen oder Abwässer geschädigt wurden“, erklärt Tobias Pröll. An der Universität für Bodenkultur forscht er seit 20 Jahren am sogenannten Carbon Capture and Storage (CCS), Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2. Diese Methode funktioniere aber nicht bei allen Gewässern. Als Beispiel nennt er die Flüsse des Alpenvorlandes, die von Natur aus sehr viel Kalkstein enthalten. Die Zugabe würde dort nichts ausrichten.

Fakten Toggle Infobox CCS Carbon Capture and Storage sind technische Methoden, mit denen CO2 aus der Atmosphäre entfernt und dann langfristig gespeichert wird.

CO2 löst sich auf natürliche Weise im Wasser auf. Das kennt man etwa von Mineralwasser – die Blasen dort sind nichts anderes als CO2. Der Kalkstein reagiert mit dem Wasser und dem Treibhausgas. Es entsteht Bikarbonat, wo das Klimagas eingeschlossen wird. Der pH-Wert eines Gewässers sagt, wie sauer oder basisch es ist. Er schwankt und wird z. B. von Chemikalien beeinflusst. Saure Gewässer gelten als ungünstiger Lebensraum für Tiere, denn nur wenige Arten kommen damit klar.

Saure Flüsse verbessern CarbonRun will mit dem Kalkstein nicht nur CO2 binden, sondern gleichzeitig auch saure Gewässer sanieren, die es in den USA und Asien zuhauf gibt. Dass das funktioniert, zeigen Erfahrungen aus Skandinavien, wo diese Technik bereits in den 1970er-Jahren zum Einsatz kam. „Wegen saurer Abgase der Industrie und Kohlekraftwerken kam es dort zu einem Waldsterben, weil es dort keinen Kalkstein gibt. Da kann Kalksteinmehl eine Reparaturmaßnahme sein“, erklärt Pröll. Eine Tonne Kalkstein benötigt CarbonRun, um eine Tonne CO2 zu binden. Meistens ist das Gestein aber nicht dort, wo es gebraucht wird. Man muss es also abbauen und zu den Flüssen hin transportieren. Kalkstein wird aber auch sonst gebraucht, in der Zementherstellung etwa. „Grundsätzlich ist Kalkstein ausreichend vorhanden, hier sehe ich kein Problem“, sagt Pröll. Im Vergleich zu anderen CCS-Methoden würde sich der Transport recht milde zur Bilanz schlagen. ➤ Mehr lesen: So viele Rohstoffe benötigen wir für die Klimawende