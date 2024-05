Kampf gegen Erderwärmung: "Müssen Klimasünder zur Kasse bitten"

Im Sommer 1975 stieg das Thermometer in Wien kein einziges Mal über 30 Grad, mittlerweile kratzen die Temperaturen in der österreichischen Hauptstadt regelmäßig an der 40-Grad-Marke. Schuld daran ist die Klimaerwärmung, sind sich der Meteorologe Marcus Wadsak und Thomas Thaler vom Institut für Landschaftsplanung an der BOKU Wien. In der Sendung “Spontan gefragt” auf KURIER TV sprechen die beiden mit Genetiker Markus Hengstschläger darüber, wieso gerade sozial Schwache so stark von der Klimaerwärmung betroffen sind.

Riesige soziale Ungerechtigkeit

“Klimawandel ist grundsätzlich eine riesige soziale Ungerechtigkeit. Die, die ihn verursachen, können sich Anpassungen leisten”, so Wadsak. Durch den steigenden Meeresspiegel versinken arme Länder wie Bangladesch, während in reichen Regionen einfach mehr Dämme gebaut werden. In Wien wird der erste Bezirk im Sommer regelmäßig zur Hitzeinsel, die Bewohner dort können sich aber Klimaanlagen leisten.