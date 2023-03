Digitale Revolution: "Wir sind im Moment noch nicht gerüstet"

Die Digitalisierung hat unser Leben in fast allen Bereichen erfasst. Wo der Mensch in dieser Entwicklung steht, beschäftigt die Forschung und die Sendung "Spontan gefragt" auf Kurier TV.

Wir treffen uns auf Instagram, TikTok oder Twitter, halten Meetings und Besprechungen auf Microsoft Teams oder Zoom ab, checken mit dem Handy bei Flügen ein und zahlen damit an der Supermarktkassa. Wir lassen unsere Schritte und unsere Körperdaten von Sensoren in smarten Uhren messen und unsere E-Mails von künstlicher Intelligenz formulieren. Digitale Medien und digitale Technologien nehmen einen immer größeren Teil unseres Lebens ein. "Online und offline kann heute kaum noch getrennt werden", sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Sophie Lecheler. In Zukunft werde sich das dicht gewobene Netz digitaler Geräte, Medien und Technologien noch weiter ausbreiten: "Dafür sind wir im Moment noch nicht gerüstet."

In der vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) initiierten Sendereihe "Spontan gefragt" auf Kurier TV, die vom Genetiker Markus Hengstschläger moderiert wird, diskutiert Lecheler am Donnerstag mit der Schauspielerin und Kabarettistin Isabell Pannagl, welchen Einfluss digitale Medien auf uns haben.

Das Menschliche und Zwischenmenschliche im Digitalen steht auch im Fokus der WWTF-Förderreihe zum digitalen Humanismus. Dabei geht es darum, dass bei all der digitalen Revolution und Transformation der Mensch im Mittelpunkt bleibt.